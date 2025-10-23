Haberler

Rusya Stratejik Nükleer Silah Tatbikatı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat yaptı. Tatbikata deniz, hava ve kara kuvvetleri katıldı.

RUSYA'nın stratejik nükleer silahlarla tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in komutasında stratejik nükleer silah kullanımına yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikata deniz, hava ve kara kuvvetleri katıldı. Karadan 'Yars' kıtalararası balistik füzeleri ateşlendi, Barents Denizi'nde ise nükleer denizaltıdan 'Sineva' balistik füzesi fırlatıldı. Bombardıman uçaklarından da nükleer başlık taşıyabilen seyir füzeleri atıldı.

Tatbikatı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle izledi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdi.

