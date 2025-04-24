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Rusya, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Kültür Bakanı'nı Gönderiyor

Rusya, Papa Franciscus'un Cenaze Törenine Kültür Bakanı'nı Gönderiyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın Papa Franciscus'un cenaze töreninde Rusya'yı temsil edeceğini açıkladı.

RUSYA, Papa Franciscus'un cenaze törenine Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın katılacağını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu hafta Vatikan'da düzenlenecek Papa Franciscus'un cenaze törenine Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın gönderileceğini açıkladı. Peskov, "Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Putin'in kararıyla Papa Francis'in cenazesinde Rusya'yı temsil edecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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