Rusya nükleer silah kullanacak mı? Putin tek bir şart sunarak kapıyı açık bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, katıldığı bir toplantıda Rusya ve Batılı devletler arasındaki ilişkiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Taraflar arasındaki olası bir savaşta nükleer silahların kullanımı konusuna da değinen Putin, "Biz aklımızı yitirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız. Bu araçlara sahibiz ve bunlar diğer tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş. Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya İnsan Hakları Konseyi toplantısına video konferans yoluyla katıldı. Batılı ülkeler ile yaşadıkları gerilime değinen Putin, küresel boyutta nükleer savaş tehdidinin arttığına işaret etti. Nükleer silahlar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Putin, "Rusya yalnızca düşman saldırısına yanıt vermek için nükleer silah kullanır" dedi.



Vladimir Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle

"Biz aklımızı yitirmedik, nükleer silahların ne olduğunun farkındayız. Bu araçlara sahibiz ve bunlar diğer tüm nükleer ülkelerden daha gelişmiş ve daha modern seviyede. Bugün için bu, açık bir gerçek. Bu silahları tüm dünyaya bir ustura gibi sallama niyetinde değiliz. Nükleer silaha sahip olmak, çatışmaların genişlemesini provoke eden değil, dizginleyen bir faktör



"İNSAN HAKLARINI YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Mevcut yaklaşımlar etraflı şekilde analiz edilmeli, zira bunlar iyi olmaktan uzak, tamamen farklı hedeflere ulaşmak için kullanılmaya başlandı. Özellikle de insan hakları doktrininin devletlerin egemenliğini yok etmek, Batı'nın siyasi, mali, ekonomik ve ideolojik tahakkümünü meşru kılmak için kullanıldığını görüyoruz

DONBASS BÖLGESİNDEKİ OPERASYONLAR

Bu belki uzun süren bir süreç olabilir. Ancak operasyonun önemli sonuçları da oldu. Yeni bölgelerin katılımı Rusya için önemli bir sonuç. Azak Denizi iç deniz hale geldi"