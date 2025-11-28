Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Rusya'nın üç gün önce düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybeden Harkiv'de, bazı gençlerin barlarda Rusça şarkılarla eğlenmesi tartışma yarattı.

SAVAŞ UMURLARINDA DEĞİL

Saldırıların yarattığı yıkım ve acı hâlâ tazeyken, sosyal medyaya yansıyan videolarda bazı gençlerin barlarda Rusça şarkılar eşliğinde dans edip eğlendiği görülüyor. Rusya'nın kente yönelik bombardımanının hemen ardından paylaşılan bu görüntüler, toplumda "savaş umurlarında değil", "duyarsızlık" ve "normalleşme tehlikesi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KRİTİK BİR ŞEHİR

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv'in hâlâ sık sık siren seslerinin yankılandığı, binlerce kişinin tahliye edildiği kritik bir bölgede olması nedeniyle bu eğlence görüntüleri, birçok Ukraynalı tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı yorumcular, Rusça şarkılarla eğlenmenin özellikle bu dönemde sembolik bir anlam taşıdığını ve kentte yaşananlara "tehlikeli bir kayıtsızlık" hissi verdiğini savunuyor.