Haberler

Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi Haber Videosunu İzle
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'den bu yana süren savaşın en sert vurduğu kentlerden biri olan Harkiv, üç gün önce yeniden hedef oldu. Kentte düzenlenen son saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, onlarca bina hasar gördü. Ancak aynı şehirde gece saatlerinde ortaya çıkan görüntüler, ülkede büyük tartışma yarattı.

  • Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.
  • Harkiv'de bazı gençler barlarda Rusça şarkılarla eğlendi.
  • Bu görüntüler toplumda tartışmalara yol açtı.

Rusya'nın üç gün önce düzenlediği saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybeden Harkiv'de, bazı gençlerin barlarda Rusça şarkılarla eğlenmesi tartışma yarattı.

SAVAŞ UMURLARINDA DEĞİL

Saldırıların yarattığı yıkım ve acı hâlâ tazeyken, sosyal medyaya yansıyan videolarda bazı gençlerin barlarda Rusça şarkılar eşliğinde dans edip eğlendiği görülüyor. Rusya'nın kente yönelik bombardımanının hemen ardından paylaşılan bu görüntüler, toplumda "savaş umurlarında değil", "duyarsızlık" ve "normalleşme tehlikesi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

KRİTİK BİR ŞEHİR

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkiv'in hâlâ sık sık siren seslerinin yankılandığı, binlerce kişinin tahliye edildiği kritik bir bölgede olması nedeniyle bu eğlence görüntüleri, birçok Ukraynalı tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı yorumcular, Rusça şarkılarla eğlenmenin özellikle bu dönemde sembolik bir anlam taşıdığını ve kentte yaşananlara "tehlikeli bir kayıtsızlık" hissi verdiğini savunuyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Yoksulluk sınırı 97 bin lira oldu

86 milyonu ilgilendiren iki veri açıklandı! Rakamlar endişe verici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Papa 14. Leo, Mattia Minguzzi'nin ailesini kabul edecek

Oğlunu kaybeden anneye Papa desteği, İstanbul'da bir araya gelecekler
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.