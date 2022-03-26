Rusya'nın Roma Büyükelçisi İtalyan La Stampa gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu

Rusya'nın İtalya Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öldürülmesi tezini ele aldığı gerekçesiyle İtalyan La Stampa gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gazete suçlamayı reddederken Başbakan Mario Draghi, Rus Büyükelçi'ye "Bizde basın özgürlüğü var" diye tepki gösterdi.

Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razov, dün Roma'da savcılığa giderek La Stampa gazetesi hakkında suça teşvik ve suçun övülmesi iddialarıyla şikayette bulundu. Mahkeme çıkışı basına açıklama yapan Büyükelçi Razov, iddiaya konu olan makalenin "gazetecilik etiği, ahlakı ve kurallarının dışında olduğunu" savundu.

Razov'un şikayetçi olduğu makale 22 Mart'ta La Stampa'da baş sayfadan anonslu olarak yayımlanan bir analizdi. Tanınmış gazeteci Domenico Quirico imzalı makalenin başlığı "Tek çıkış yolu tiranı öldürmekse" şeklindeydi.

Makalenin içinde ise Putin'in Moskova'da kendi çevresinden kişiler tarafından suikasta uğraması fikrinin gündemde olduğu belirtiliyor, bu fikir etik ve pratik açıdan sorgulanıyordu. Quirico analizini, "Tiranın şiddetle ortadan kaldırılması daha kötü bir kaosu tetiklemez mi?" itirazıyla bitiriyordu.

Rusya Büyükelçisi'nin suç duyurusu üzerine La Stampa Genel Yayın Yönetmeni Massimo Giannini, suça teşvik iddiasını reddederek aksine makalenin Putin'in öldürülmesi tezine karşı çıktığını vurguladı.

Giannini, Rusya'nın iddiasına bir video-mesaj ile yanıt vererek söz konusu makale hakkında şunları söyledi:

"(Makale) Tüm haber organlarında ve birçok hükümet çevresinde tekrar edilen bir tezi, tiranın öldürülmesinin en iyisi olacağı şeklindeki tezi aktarıyordu. Ama Quirico bu tezi irdeliyordu ve sonuç olarak bu tezi savunanların yanıldığını, tiranı öldürmenin işleri daha da kötüleştireceğini söylüyordu."

Giannini ayrıca öldürülen Rus gazeteci Anna Politkovskaya'dan alıntı yaparak "'Özgür olmak istiyoruz çünkü özgürlüğü seviyoruz.' Biz de özgürlüğü seviyoruz ve tüm tehdit ve yıldırma çabalarına rağmen özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz, çünkü tarihin doğru tarafında olduğumuzu biliyoruz" dedi.

Rusya'nın suçlamasının ardından İtalya'da basın ve siyaset dünyasından La Stampa gazetesiyle dayanışma mesajları geldi.

Başbakan Mario Draghi, "La Stampa'nın tüm gazetecilerine ve yönetmeni Giannini'ye dayanışma mesajı vermek istiyorum. Bizde basın özgürlüğü anayasayla güvence altına alınmıştır" dedi.

Draghi ayrıca, "Rusya büyükelçisinin bir İtalyan gazetesine bu kadar sinirlenmesi şaşırtıcı değil, nihayetinde kendisi basın özgürlüğü olmayan bir ülkenin büyükelçisi. Bizde ise basın özgürlüğü var ve bizde durum daha iyi" diye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da, "İtalya'da basın özgürlüğü dokunulmazdır" diyerek gazeteye destek verdi.

Ülkenin en büyük partilerinden merkez-soldaki Demokratik Parti de bir açıklama yayımlayarak "La Stampa (basın) özgürdür. Nasıl yöneticisi de özgürse. Rus büyükelçinin saldırıları ve yıldırma çabalarına karşı tüm demokratik toplum onların yanındadır" dedi.

Merkez sağdaki Haydi İtalya'dan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisine ve popülist 5 Yıldız Hareketi'ne kadar birçok siyasi partinin temsilcileri de basın özgürlüğünü savunan mesajlarla La Stampa'ya destek verdi.

İtalya'nın Kardeşleri partisinden Senatör Giovanbattista Fazzolari, "Putin'in Rusya'sında rahatsızlık veren gazeteciler hapse atılıyor ya da öldürülüyor, hoşa gitmeyen medya organları zorla kapatılıyor. Rus rejimi, kendisi için normal olan bu alışkanlığı anlaşılan İtalya'ya da ihraç etmek istiyor" dedi.