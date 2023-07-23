Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı

Rusya'nın dün gece Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu ve içindeki eserlerin kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.

Rusya'nın dün gece Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Serhiy Kruk, yerleşim yerlerinin yanı sıra bir katedralin de saldırıda hedef olduğunu ve içindeki eserlerin ekiplerce kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıda şarapnel parçasının isabet ettiği bir erkeğin hayatını kaybettiği, aralarında 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 22 kişinin yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 'Tüm Ukrayna bugün Odessa'nın yanında. Rus kötülüğüne karşı birlikteyiz' denildi.

KATEDRAL HEDEF OLDU, İÇİNDEKİ ESERLER KURTARILIYOR

Acil durumlar servisi başkanı Kruk, saldırıda bir katedralin de hedef olduğunu, içindeki çok sayıda eserin kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Servisten yapılan paylaşımda, 'Rusya sadece mimari eserleri değil, yüzyıllara dayanan bir tarihe sahip renkli bir şehrin ruhunu da acımasızca yok ediyor' ifadelerine yer verildi.