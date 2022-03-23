Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanlar, Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartışmaya başladı - Haberler

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Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanlar, Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartışmaya başladı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlatmış olduğu işgal harekatı 28. gününde devam ederken Rus medyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanların ekranlarda şimdi de harita üzerinde Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartışmaya başladığı görüldü.

24 Şubat tarihinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle Rus ordusu, Ukrayna topraklarını işgal etti. Ukrayna ordusu Cumhurbaşkanı Zelenski önderliğinde büyük bir direniş başlattı. Savaşta şu ana kadar yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlercesi ise yaralandı. BM'nin açıkladığı verilere göre milyonlarca insansa başta Romanya, Polonya, Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etti. Bir yandan sahada mücadele sürerken diğer yandan da iki ülke heyetleri ortak bir yol bulabilmek için müzakere görüşmelerini sürdürüyor.

"POLONYA'YI NASIL BOMBALARIZ?" TARTIŞMASI

Savaşın 28. gününde Rus medyasında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanların ekranlarda şimdi de Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartışmaya başladığı görüldü. Uzmanlar, harita başında Polonya'nın başkenti Varşova'nın nasıl bombalanacağını tartıştı.

Rusya'nın Merkez medyasındaki uzmanlar, Polonya'nın nasıl bombalanacağını tartışmaya başladı

ZELENSKİ UYARMIŞTI: HEDEFLERİNDE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ VAR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin savaşın başından beri en çok vurguladığı şeylerden biri de kendilerinin başlangıç olduğunu, Rusya'nın hedefinde birçok Doğu Avrupa ülkesi olduğuydu. Bu görüntüler de Zelenski'nin sözlerini destek nitelikte görüldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Rahim Çalış :

POLANYA UÇAKLARINI AMERİKA DEDİĞNDEN ÖTÜRÜ UKRAYNAYA GÖNDERİYO GENE İŞLERİ AMERİKA KARIŞTIRIYOR LAKİN POLANYA BOMBALANSA AMERİKANIN UMRUNDA GENE OLMAZ

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muazez savas:

Rusya davasında haklıdır. Zelenski Batının ve Abd nin maşasıdır. Olan ukrayna halkına oldu

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Eğrioturdoğrukonuş:

Gözdağı veriyorlar... mesaj veriyorlar. Polonya üzerinden Ukrayna ya silah gidiyorsa ondandır o

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