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Rusya'nın Harkiv kentindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

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Rusya'nın Harkiv kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi, yaralı sayısı ise 26 olarak açıklandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırı sonucunda 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'nın Harkiv kentinde 30 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 26 olarak açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Harkiv'de yıkılan beş katlı bir binada acil arama çalışmaları tamamlandı. 30 Mayıs'taki roket saldırısı sonucunda toplam 7 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştır" denildi. Rusya, geçtiğimiz hafta boyunca Harkiv'e çok sayıda saldırı düzenledi.

HERSON DA VURULDU

Acil durumlar servisi, dün gece Rusya'nın Herson kentinde saldırı düzenlediğini, iki konut binasında yangın çıktığını duyurdu. Servis, saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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