Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 53 gün geride kalırken, Rus birliklerin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden endişe veren haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumi bölgesindeki Trostianets bölgesinin Belediye Başkanı Yuri Bova, Bilka köyünde kimyasal silah kalıntıları ve zehirli madde bulunduğunu duyurdu. Sarin gazi ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirten Bova, "Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 53 gündür devam ederken, Rus askerlerinin ele geçirip bıraktığı bazı bölgelerden gelen açıklamalar uluslararası kamuoyunu endişelendirdi.

Ukrayna radyosuna konuşan ülkenin kuzeyindeki Sumi bölgesinde bulunan Trostianets'in belediye başkanı Yuri Bova, bir süre önce Rusya'nın ele geçirdiği Bilka köyünde kimyasal silah kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Bova, sarin gazı ve diğer zehirli maddelerin de bulunduğunu belirterek, "Bilka'da kimyasal silah kalıntıları bulduk. Tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi şu an bu konu üzerinde çalışıyor" dedi.

Haberi uluslararası kamuoyuna aktaran The Guardian gazetesi bu iddianın henüz doğrulanmadığına dikkat çekerken geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Rusya'nın kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını öne sürmüştü.

Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu iddia edildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Moskova, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title