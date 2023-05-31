Rusya'nın attığı füze Kiev'de otoyola isabet etti, o anlar anbean görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında füzelerden biri başkent Kiev'de bir otoyola düştü. Füzenin düştüğü yolda seyir halindeki sürücüler, neye uğradığını şaşırdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik İHA ve füze saldırıları devam ederken, 29 Mayıs'ta Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıda bir füze başkent Kiev'de otoyola düştü. Seyir halindeki araçların arasına düşen füze nedeniyle sürücüler korku dolu anlar yaşadı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Füzenin düştüğü anlar otoyolda seyir halinde olan bir aracın kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaştı.