Rusya, kıtalararası balistik füzenin test görüntülerini yayınladı

Her fırsatta İsrail-Filistin meselesinde Türkiye'nin garantörlük formülünü müzakereye hazır olduklarını ifade eden Moskova yönetimi, dünyaya adeta meydan okurcasına kıtalararası balistik füzesini görücüye çıkardı. Yayınlanan test görüntüleri Rusya'nın hem ABD'ye hem de batılı ülkelere mesaj olarak yorumlandı.

GÖZLER ARTIK RUSYA'NIN ÜZERİNDE DEĞİL

Öte yandan Orta Doğu'da İsrail ile Hamas arasında patlak veren çatışmalar uluslararası politikada tüm dikkatlerin 600 günden fazla bir süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'dan başka yöne çekilmesine neden oldu. Konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Fransız-Rus Gözlemevi adlı düşünce kuruluşunun Direktör Yardımcısı Igor Delanoe son makalesinde, "Hamas'ın baskını ve bunun sonuçları aslında Batı'nın Ukrayna'ya olan genel ilgisinin aşınmasına katkıda bulunuyor" diye yazdı.

SÜREÇ RUSYA İÇİN BİR NİMET Mİ?

Carnegie Rusya Avrasya Merkezi'nin Berlin'deki merkezinin Direktörü Alexander Gabuev ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi üst düzey ABD'li yetkililerin önümüzdeki aylarda en azından seçimlere kadar zamanlarının çoğunu Ortadoğu krizine harcamalarının beklendiğine dikkat çekti. Gabuev, "Bu çatışma Rusya için bir nimet çünkü ABD ve Batı'nın dikkatini büyük ölçüde başka yöne çekiyor." ifadesini kullandı.