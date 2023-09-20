Rusya-İran İlişkileri Yeni Bir Seviyeye Ulaştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye ulaştığını belirtti. Şoygu, ABD'nin engellemelerine rağmen planlanan faaliyetlerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını söyledi.

- Rusya Savunma Bakanı Şoygu: "Rusya- İran ilişkileri yeni bir seviyeye ulaştı"

TAHRAN - İranlı mevkidaşı Muhammed Rıza Aştiyani ile görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya- İran ilişkileri yeni bir seviyeye ulaştı" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ile bir araya geldi. Şoygu yaptığı açıklamada, ABD'nin engellemelerine rağmen Rusya ve İran arasındaki ilişkilerinin ileri bir seviyeye ulaştığına vurgu yaparak, "ABD ve batılı müttefiklerinin muhalefetine rağmen planlanan tüm faaliyetleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Rusya ve İran ilişkileri yeni bir seviyeye ilerlerken yaptırım baskısı, faydasız olduğunu gösteriyor" dedi.

Ortadoğu'daki durumu da ele alan Şoygu, "Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi alanında daha fazla ortak eyleme hazırız. Bugün Rusya ve İran arasındaki diyaloğun yoğun bir şekilde geliştiğini not alıyoruz. Görüşmelerin yüksek dinamiği, savunma sektöründeki stratejik ortaklığın ve askeri işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik genel havayı doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlar, İran'ın ürettiği İHA ve roketleri inceledi

Şoygu ve Aştiyan gerçekleşen görüşmenin ardından Tahran'daki İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun fuarını ziyaret etti. Aştiyan, Şoygu'ya İran sanayi endüstrisi tarafından üretilen İHA ve roketleri tek tek tanıtırken, Şoygu fuarın ziyaretçi defterine duygu ve düşüncelerini ifade eden bir yazı yazdı.