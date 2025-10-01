Rusya, Gazze'de Ateşkes İçin Tüm Girişimleri Destekliyor

Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de ateşkesi sağlama çabalarını desteklediklerini belirtirken, Trump'ın açıkladığı planın bölge için fırsatlar sunduğunu vurguladı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de ateşkesi sağlamaya yönelik tüm adım ve girişimlerin desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da gazetecilere ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını değerlendirdi. Zaharova, Gazze'de ateşkese yönelik tüm girişimlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, Trump'ın açıkladığı planın bölgede istikrar ve diyalog için fırsat sunduğunu kaydetti.

Filistin Ulusal Yönetimi'nin de kapsamlı bir barış anlaşmasın geliştirilmesi amacıyla tüm ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu açıkladığını söyleyen Zaharova, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Trump'ın Gazze ile ilgili planını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
