Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD ziyareti tüm dünyada olduğu gibi savaş halinde olduğu Rusya'da da gündem oldu. Bir basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Zelenski, Batı'nın o... çocuğudur. Bu ziyaretin amacı belliydi." ifadelerini kullandı.

24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın lideri Zelenski, önceki gün savaş boyunca ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi. ABD'ye gidip Joe Biden ile görüşen Zelenski, Rusya'nın da tepkisini çekti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski ve ziyareti hakkında çok ağır sözler sarf etti.

ZELENSKİ'YE KÜFÜR ETTİ

Zelenski'nin ABD'deki görüşmelerinin Ukrayna ile ABD'nin barış istemediğini gösterdiğini söyleyen Zaharova, "Zelenski, Batılı bir o... çocuğu, ona her şeye izin veriyorlar. Bu ziyaretin amacı belliydi. Zelenski, yeniden maddi ve askeri yardım talep etmek için gitti. Hatta bu maddi destekten yararlanacak olanlar Zelenski'yi ABD'ye getirdi. Washington'daki görüşmeler ne Ukrayna ne de ABD'nin barış istediğini gösterdi. Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır." ifadelerini kullandı.

"TÜM HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Batı'nın Ukrayna'ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, "Batı, Rusya ile uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı'nın Kiev yönetimine sağladığı desteği bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak." diye konuştu.