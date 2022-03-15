Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan mevkidaşı Al Sani'ye elleri cebinde karşılama - Haberler

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan mevkidaşı Al Sani'ye elleri cebinde karşılama

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 20. güne girilirken, savaşı durdurmak için pek çok ülkeden diplomatik adımlar gelmeye devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani de, mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmek için Rusya'nın başkenti Moskova'daydı. İki bakanın görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu. Mevkidaşını eli cebinde karşılayan Lavrov, tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

Dünyanın gözü kulağı haftalardır Ukrayna'dan gelecek haberlerde. Üçüncü haftasındaki savaşı durdurmak için pek çok ülke diplomatik adımlar atıyor.

O ülkelerden birisi de Katar. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Ukrayna krizinin gölgesinde gerçekleştiren Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdulrahman Al Sani ve mevkidaşı Sergey Lavrov görüşmesine Lavrov'un hareketi damgasını vurdu. Lavrov mevkidaşını eli cebinde karşıladı. Lavrov tokalaştıkları sırada da bir elini cebinden çıkartmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan mevkidaşı Al Sani'ye elleri cebinde karşılama

Mevkidaşını eli cebinde şekilde karşılayan Lavrov ayrıca kapıda ateşlerini ölçtürdü. Lavrov'un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İki bakanın Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ikili ilişkiler hakkında da görüştüğü belirtildi. Al Sani 'Ukrayna'daki krizin hızlı şekilde barış yoluyla çözülmesinden yanayız' mesajını verdi. Lavrov ise "Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik herhangi bir tehdidin olmaması gerekiyor" sözleri ile Moskova'nın katı tutumunu sürdürdü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Savaş, Katar, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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