Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır

Rusya, sabah saatlerinde Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Sloviansk kentine hava saldırısı düzenledi. Donetsk Bölgesi Valisi Vadym Filashkin, yerel saatle 16.00'da yaptığı açıklamada, saldırılarda 7 hava bombasının kullanıldığını belirtti.

HAVA SALDIRISINDA BİLANÇO AĞIR

Filashkin, saldırı sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğu ile annesinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere toplam 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi.

BÖLGE HARABEYE DÖNDÜ

İlk incelemelere göre saldırılarda 14 sivil konut, 2 çok katlı bina ve bir idari binada hasar meydana geldi. Ayrıca bir sivil altyapı tesisi, bir akaryakıt istasyonu ile çeşitli depo ve hangarların da saldırılardan zarar gördüğü kaydedildi.