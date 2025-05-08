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Rusya'dan Ukrayna'ya 3 Günlük Ateşkes İlanı

Rusya'dan Ukrayna'ya 3 Günlük Ateşkes İlanı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Peskov, Kiev'in saldırıları sürdürmesi halinde cevap verileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ateşkesi kabul edeceklerini açıkladı.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da 3 günlük ateşkes ilanıyla ilgili, "Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Zafer Günü dolayısıyla 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı aldığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da 8 ila 10 Mayıs'ı kapsayan ateşkes ilanıyla ilgili, "Saldırı olmayacak ancak Kiev rejimi mevzilerimize veya tesislerimize saldırmaya devam ederse gerekli karşılık verilecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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