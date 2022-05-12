Rusya'dan çekilen McDonalds'ın farklı isimle geri döneceği iddia edildi
Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
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Rusya'dan çekilen fast food devi McDonalds'ın farklı bir isimle ülkeye geri döneceği iddia edildi. Ülkeden çekilen dev restoran zincirinin her ay 50 milyon dolar zarar ettiği de bildirilmişti.
Rusya'dan çekilme kararı alan ve 50 milyon dolar zarar eden fast food devi McDonalds, Rusya'ya geri dönmek istediğini açıkladı. McDonalds'ın franchise yöntemiyle Rusya'ya geri dönmeyi planladığı iddia edildi.
Rus İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya'daki yaptırımlarını kurtarmak isteyen McDonald's'ın, farklı bir marka adı altında ülkede faaliyet gösterme seçeneğini değerlendirdiğini, ancak henüz konuyla ilgili nihai kararın alınmadığını yazdı.
HER AY 50 MİLYON DOLAR ZARAR
McDonalds'ın Rusya'da çalışmadığı her ay 50 milyon dolar kayba uğradığı bildirilmişti.
ÇALIŞANLAR MAAŞLARINI ALMAYA DEVAM EDİYOR
McDonald's, 14 Mart'ta Rusya'da faaliyetlerini durdurmuştu. Şirketin ülkedeki yaklaşık 62 bin çalışanı maaşlarının üçte ikisini almaya devam ediyor.