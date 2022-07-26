Rusya'dan akılalmaz iddia: Ukrayna askeri istihbaratı pilotlarımızı kandırarak savaş uçaklarımızı kaçırmaya çalıştı

Rusya- Ukrayna savaşı 5 aydır devam ediyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Ukrayna'nın Rus savaş uçaklarını kaçırmaya çalıştığını ancak olayın engellendiğini açıkladı.

"OPERASYON ORTAYA ÇIKARILIP DURDURULDU"

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Federal Güvenlik Servisi, NATO özel servisleri tarafından denetlenen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü'nün Rus Havacılık Kuvvetlerine ait savaş uçaklarını kaçırmak için yürüttüğü operasyonu ortaya çıkardı ve durdurdu" denildi.

"PARA VE AB VATANDAŞLIĞI İLE İKNA ETMEYE ÇALIŞTI"

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkelerinin siyasi liderliği adına hareket eden Ukrayna askeri istihbarat görevlileri, para ve AB vatandaşlığı verme vaatleri ile Rus askeri pilotlarını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilen havaalanlarına uçmaya ikna etmeye çalıştı" denildi.

SALDIRILARA YARDIMCI OLACAK BİLGİLER DE ELDE EDİLDİ

Açıklamanın devamında, operasyon sırasında Rus karşı istihbaratı tarafından Rus silahlı kuvvetlerinin bazı Ukrayna askeri noktalarına saldırmasına yardımcı olacak bilgiler elde edildiği kaydedildi.