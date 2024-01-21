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Rusya'da Trenden Atılan Kedi Hayatını Kaybetti

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Rusya'da Yekaterinburg-St.Petersburg seferi yapan yolcu treninin kondüktörü, trende bulduğu Twix adlı evcil kediyi, sokak kedisi sanarak Kirov kenti yakınlarında trenden attı. Trenden atılan kedi, soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Demiryolu şirketi RZD, yaşananlar nedeniyle özür mesajı yayınlarken; sosyal medyada kondüktörün ceza alması için kampanya başlatıldı.

Rusya'da Yekaterinburg-St. Petersburg seferi yapan yolcu treninin kondüktörü, trende bulduğu Twix adlı evcil kediyi, sokak kedisi sanarak Kirov kenti yakınlarında trenden attı. Trenden atılan kedi, soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Demiryolu şirketi RZD, yaşananlar nedeniyle özür mesajı yayınlarken; sosyal medyada kondüktörün ceza alması için kampanya başlatıldı.

Olay, 11 Ocak'ta Yekaterinburg-St.Petersburg seferi yapan yolcu treninde meydana geldi. Trenin kondüktörü, sahibinin bulunduğu kompartımandan çıkan Twix adlı kediyi sokak kedisi sanarak Kirov kenti yakınlarında trenden attı. Trenden atılan kedi, soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti. Demiryolu şirketi RZD'den yapılan açıklamada, "Kedi Twix'in ölümünden dolayı içtenlikle üzüntü duyuyor ve sahiplerinden özür diliyoruz. Şirket, durumu daha ayrıntılı bir şekilde anlamamızı sağlayan bir iç soruşturma yürütmüştür. Düzenleyici belgelerdeki bazı eksiklikler, personel ve yolcunun karşılıklı sorumluluk eksikliği ve tesadüfi koşullar trajik kazaya yol açmıştır. Gelecekte benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla, RZD tarafından işletilen uzun mesafe trenlerinde evcil hayvanların taşınmasına ilişkin belgelerde halihazırda değişiklikler yapılmaktadır. Kondüktörlerin hayvanları trenden indirmesi yasaklanacak: böyle durumlarda, bulunan hayvanın mola yerlerinde çalışanlara teslim edilmesi ve ardından hayvan koruma örgütlerinin temsilcilerinin aranması öngörülüyor" denildi.

KONDÜKTÖRÜN İŞİNE SON VERİLMESİ VE CEZA ALMASI İÇİN KAMPANYA

Olayın basına yansıması ve sosyal medyada yayılmasının ardından hayvan severler, yaşanan duruma tepki gösterdi. Rus medyası, yaklaşık 70 bin kişinin, başlatılan kampanya kapsamında kondüktörün işine son verilmesi ve hakkında adli soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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