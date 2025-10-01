Rusya'da Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

RUSYA'nın Yaroslavl kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 200 metrekarelik bir alana yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.