Rusya'da Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı

Rusya'da Petrol Rafinerisinde Yangın Çıktı
Güncelleme:
Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında ölü veya yaralı olmadığı bildirildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

RUSYA'nın Yaroslavl kentindeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yaroslavl kentindeki petrol rafinerisinde yangın çıktığı belirtildi. Söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, 200 metrekarelik bir alana yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
