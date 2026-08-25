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Amur Gaz-Kimya Kompleksinde Yangın: 1 Ölü, 130 Yaralı

Amur Gaz-Kimya Kompleksinde Yangın: 1 Ölü, 130 Yaralı
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Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan en az 19'unun hastanede tedavi altına alındığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

RUSYA'nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur'da yapımı devam eden gaz-kimya kompleksinde yangın çıktı. Yangında bir Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, 130 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaralılardan en az 19'unun hastanede tedavi altına alındığı belirterek, tesiste söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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