Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı

Rusya'nın Novorossiysk limanına seyir halinde olan Kairos adlı yabancı menşeili tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Aynı bölgede bulunan Virat isimli başka bir tanker de olayın ardından isabet aldığını bildirdi. Her iki gemideki mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklanırken, olaylara ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

PATLAMANIN NEDENİ MAYIN MI DRON SALDIRISI MI ?

274 metre uzunluğundaki Kairos'ta ve hemen ardından Virat'ta yaşanan patlamaların nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rus medyası Kairos'un mayına çarptığını iddia ederken, Virat'a da dronla saldırıldığını öne sürdü.

Her iki iddia da vahim gelişmeler olarak değerlendirildi.

GÖLGE FİLO GEMİLERİ

Öte yandan her ikigeminin de 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara tabi gemiler listesinde yer alması dikkat çekti. Kairos'un ham petrol yüklemek üzere Rusya'nın Novorossiysk limanına gittiği ve bu nedenle boş olduğu tahmin ediliyor. Virat adlı tankerin de Kairos gibi Gambiya bayraklı olduğu belirtiliyor.