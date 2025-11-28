Haberler

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı

Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! 'Rusya' detayı çarpıcı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Rusya'nın Novorossiysk limanına doğru seyir halinde olan yabancı bayraklı tanker Kairos'ta patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı sularda ilerleyen bir başka tanker olan Virat'in de isabet aldığı bildirildi. Her iki tanker de, 2022'den bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında "gölge filo / yaptırıma tabi gemiler" listesinde yer alırken Rus medyası dronlu saldırı iddiasında bulundu.

  • Rusya'nın Novorossiysk limanına seyir halindeki Kairos adlı tankerde patlama meydana geldi ve aynı bölgedeki Virat adlı tanker de isabet aldığını bildirdi.
  • Kairos'un mayına çarptığı ve Virat'a dronla saldırıldığı iddia edildi, ancak patlamaların nedeni resmi olarak açıklanmadı.
  • Her iki tanker de 2022'de Rusya'ya uygulanan yaptırımlara tabi gemiler listesinde yer alıyor ve Gambiya bayraklı oldukları belirtiliyor.

Rusya'nın Novorossiysk limanına seyir halinde olan Kairos adlı yabancı menşeili tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Aynı bölgede bulunan Virat isimli başka bir tanker de olayın ardından isabet aldığını bildirdi. Her iki gemideki mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklanırken, olaylara ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.

PATLAMANIN NEDENİ MAYIN MI DRON SALDIRISI MI ?

274 metre uzunluğundaki Kairos'ta ve hemen ardından Virat'ta yaşanan patlamaların nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rus medyası Kairos'un mayına çarptığını iddia ederken, Virat'a da dronla saldırıldığını öne sürdü.

Her iki iddia da vahim gelişmeler olarak değerlendirildi.

GÖLGE FİLO GEMİLERİ

Öte yandan her ikigeminin de 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara tabi gemiler listesinde yer alması dikkat çekti. Kairos'un ham petrol yüklemek üzere Rusya'nın Novorossiysk limanına gittiği ve bu nedenle boş olduğu tahmin ediliyor. Virat adlı tankerin de Kairos gibi Gambiya bayraklı olduğu belirtiliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Papa, vahşeti başlatan konuşmanın 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş

Vahşetin başlangıcının 930. yıl dönümünde Türkiye'ye gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Parkta uygunsuz davranışta bulunan 2 yaşlı erkek gözaltına alındı

Polis ekipleri parktaki skandal görüntü sonrası harekete geçti
Evrim Akın, hakkındaki iddialara ağlayarak yanıt verdi: İyilikten başka ne yaptım?

Ünlü oyuncu, günlerdir konuşulan iddialara ağlayarak yanıt verdi
Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu

Darbenin ardından ülkenin yeni lideri belli oldu
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Muğla'da havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı

Havada asılı duran tekneyi görenler gözlerine inanamadı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Rusya'nın vurduğu Harkiv'de tartışmalı görüntüler: Gençler Rusça şarkılarla eğlendi

Kent saldırı altında, gençler pistte: Rusça şarkılarla eğlence tam gaz
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Tayland'da kurtarma botu alabora oldu: Mürettebat tesadüfen kurtuldu

Kurtarmaya gidiyorlardı: Bir anda suya gömüldüler
Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur

Tek başına boks yaptığı kadınların ortak özelliği çok konuşulur
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.