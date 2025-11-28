Tankerlerle ilgili savaşı körükleyecek iddia! "Rusya" detayı çarpıcı
Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Rusya'nın Novorossiysk limanına doğru seyir halinde olan yabancı bayraklı tanker Kairos'ta patlama meydana geldi. Kısa süre sonra aynı sularda ilerleyen bir başka tanker olan Virat'in de isabet aldığı bildirildi. Her iki tanker de, 2022'den bu yana Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında "gölge filo / yaptırıma tabi gemiler" listesinde yer alırken Rus medyası dronlu saldırı iddiasında bulundu.
- Rusya'nın Novorossiysk limanına seyir halindeki Kairos adlı tankerde patlama meydana geldi ve aynı bölgedeki Virat adlı tanker de isabet aldığını bildirdi.
- Kairos'un mayına çarptığı ve Virat'a dronla saldırıldığı iddia edildi, ancak patlamaların nedeni resmi olarak açıklanmadı.
- Her iki tanker de 2022'de Rusya'ya uygulanan yaptırımlara tabi gemiler listesinde yer alıyor ve Gambiya bayraklı oldukları belirtiliyor.
Rusya'nın Novorossiysk limanına seyir halinde olan Kairos adlı yabancı menşeili tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Aynı bölgede bulunan Virat isimli başka bir tanker de olayın ardından isabet aldığını bildirdi. Her iki gemideki mürettebatın durumunun iyi olduğu açıklanırken, olaylara ilişkin farklı iddialar ortaya atıldı.
PATLAMANIN NEDENİ MAYIN MI DRON SALDIRISI MI ?
274 metre uzunluğundaki Kairos'ta ve hemen ardından Virat'ta yaşanan patlamaların nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Rus medyası Kairos'un mayına çarptığını iddia ederken, Virat'a da dronla saldırıldığını öne sürdü.
Her iki iddia da vahim gelişmeler olarak değerlendirildi.
GÖLGE FİLO GEMİLERİ
Öte yandan her ikigeminin de 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara tabi gemiler listesinde yer alması dikkat çekti. Kairos'un ham petrol yüklemek üzere Rusya'nın Novorossiysk limanına gittiği ve bu nedenle boş olduğu tahmin ediliyor. Virat adlı tankerin de Kairos gibi Gambiya bayraklı olduğu belirtiliyor.