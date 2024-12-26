Rusya'da birçok havalimanı geçici olarak kapatıldı
Rusya'da başkent Moskova'dakiler dahil olmak üzere ülke genelindeki birçok havalimanı kapatıldı. Karara ilişkin herhangi bir gerekçe açıklanmadı.
Rusya dikkat çeken bir karara imza attı. Ülke genelinde birçok havalimanı kapatıldı.
5 HAVALİMANI KAPATILDI
Reuters'ın haberine göre, başkent Moskova'daki 4 havalimanı ile Moskova'nın 160 kilometre güneybatısındaki Kaluga'daki havaalanı, herhangi bir sebep belirtilmeden geçici olarak kapatıldı.
HERHANGİ BİR GEREKÇE BELİRTİLMEDİ
Rus Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Rosaviatsia'dan yapılan açıklamada, "Uçak ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor" denildi.
Kaynak: AA / Dünya