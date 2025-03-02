Rusya'da AVM'de silahlı saldırı: Yaralılar var
Rusya'nın Moskova bölgesinde güvenlik görevlileriyle kavga eden bir kişinin AVM'de ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Mıtişçi kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bir kişinin ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE KAVGA EDİP ATEŞ AÇTI
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Krasnıy Kit" (Kırmızı Balina) isimli AVM'de bir kişi güvenlik görevlileriyle kavga ettikten sonra tabancayla ateş açtı.
3 KİŞİ YARALANDI
Olay sonucunda 3 kişi yaralandı. Ziyaretçiler AVM'den tahliye edilirken, olay yerine polis ekipleri ulaştı. Ateş açan kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya