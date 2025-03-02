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Rusya'da AVM'de silahlı saldırı: Yaralılar var

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Rusya'nın Moskova bölgesinde güvenlik görevlileriyle kavga eden bir kişinin AVM'de ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Mıtişçi kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde bir kişinin ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE KAVGA EDİP ATEŞ AÇTI

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Krasnıy Kit" (Kırmızı Balina) isimli AVM'de bir kişi güvenlik görevlileriyle kavga ettikten sonra tabancayla ateş açtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda 3 kişi yaralandı. Ziyaretçiler AVM'den tahliye edilirken, olay yerine polis ekipleri ulaştı. Ateş açan kişi gözaltına alındı.

Rusya'da AVM'de silahlı saldırı: Yaralılar var
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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