Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı

Ukrayna ile 2 yıldan fazla süredir savaş halinde bulunan Rusya trafikte seyir halinde bulunan bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri konuşuyor.

HIZLA KARAYOLUNA DALDI

Trafikte normal bir şekilde ilerleyen ve kırmızı ışıkta duran bir otomobile, araziden karayoluna doğru hızla giren bir tank çarptı.

YAŞANANLARA ONLAR BİLE İNANAMADI

Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, kaza sonrası tankın üzerindeki askerin ve sürücünün yaşananlara tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.