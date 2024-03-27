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Rusya'da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta bekleyen araca tank çarptı

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Ukrayna ile 2 yıldan fazla süredir savaş halinde bulunan Rusya trafikte seyir halinde bulunan bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri konuşuyor.

HIZLA KARAYOLUNA DALDI

Trafikte normal bir şekilde ilerleyen ve kırmızı ışıkta duran bir otomobile, araziden karayoluna doğru hızla giren bir tank çarptı.

YAŞANANLARA ONLAR BİLE İNANAMADI

Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, kaza sonrası tankın üzerindeki askerin ve sürücünün yaşananlara tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

ARSLANOĞLU Hakan:

90' lı yıllarda da Yeşilköy Havaalanı yakınlarında Karadenizli taksicinin abasına uçak çarpmıştı. Taksici, benim arabaya çarpmayan bir uçak kalmıştı sonunda oda oldu diye espri yapmıştı.

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