Kremlin: Ukrayna ve ABD ile yeni müzakereler 1 Şubat'ta planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de başlayan müzakerelerin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Avrupa Birliği'nin Rus gazını yasaklama girişimlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerinin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğal gazını tümüyle yasaklama girişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Peskov, "Bu onların sorunu. Sürekli gaz tedarikinin çeşitlendirilmesinden bahsediyorlardı ve şimdi aslında bu kendilerini kısıtlıyorlar. ABD gazı, Rus gazına kıyasla daha pahalı. Avrupa sanayisi bu durumdan zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rus, ABD'li ve Ukraynalı heyetlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başlayan müzakerelerle ilgili ise "1 Şubat'ta yeni görüşmeler planlanıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
