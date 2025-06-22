Rusya, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı

Rusya, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırılarını Kınadı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve çatışma riskinin arttığını vurguladı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını sert bir dille kınadığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin saldırılarına işaret edilerek, "Sorumsuzca kararlarla İran'ın hedef almak uluslararası hukukun ihlalidir" denildi.

Açıklamada, Orta Doğu'da çatışma riskinin dikkate değer seviyede arttığı vurgulanarak, "Siyasi ve diplomatik yola dönmenin koşullarını yaratmak üzere çabaları artırmak için saldırganlığın sona erdirilmesi çağrısını yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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