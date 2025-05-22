Rusya, 105 Ukrayna Dronunu Düşürdü

Rusya, 105 Ukrayna Dronunu Düşürdü
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca hava savunma sistemlerinin 105 Ukrayna dronunu düşürdüğünü açıkladı. 35 dronun Moskova bölgesi üzerinde tespit edildiği bildirildi.

RUSYA Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin gece boyunca 105 Ukrayna dronunu düşürdüğünü ve bunlardan 35'inin Moskova bölgesi üzerinde uçtuğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait dronları düşürdüğü ve bunlardan 35'inin Moskova bölgesi üzerinde uçtuğu bildirildi. Açıklamada, "Moskova saati ile 00.00-05.30 arasında görevdeki hava savunma sistemleri, 105 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını imha etti" ifadelerine yer verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Sobyanin, Rus hava savunmasının Ukrayna dron saldırılarını püskürtmeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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