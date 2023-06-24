Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti.

- Rus uçaklarından Lazkiye'ye hava saldırısı: 2 ölü

LAZKİYE - Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlemesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus savaş uçakları, Hatay sınırına 80 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenledi. Suriye Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu Basbat köyündeki bir çiftlikte yaşayan 2 sivil hayatını kaybetti. Sivillerin kardeş olduğu açıklanırken Rus uçaklarının ayrıca aynı bölgede yer alan Bikfla köyündeki dağlar üzerinden hava saldırıları düzenlediği belirtildi.