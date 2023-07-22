Rus Gazeteci Ukrayna'da Hayatını Kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ria Novosti'nin muhabiri Rostislav Zhuravlev, Zaporijya'da aracına isabet eden misket bombası sonucu hayatını kaybetti. Olayda 4 medya çalışanı da yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı takip eden Rus gazeteci Rostislav Zhuravlev, Zaporijya'daki çatışmalar sırasında aracına misket bombası isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir gazeteci hayatını kaybetti. Rusya merkezli haber ajansı Ria Novosti'nin savaş muhabiri Rostislav Zhuravlev çatışmalar sonucu aracına isabet eden misket bombaları nedeniyle yaşamını yitirdi. Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Zaporijya'nın Başkanvekili Yevgeny Balitsky gazetecinin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka kentinden Vladimirovka köyüne giden sivil bir aracın bombalanması sonucunda Ria Novosti'nin savaş muhabiri Rostislav Zhuravlev öldürüldü" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna tarafından atılan misket bombalarının sivil aracı hedef aldığını ve araçtaki 4 medya çalışanının da yaralandığını duyurdu. Hastaneye sevk edilen yaralı gazetecilerin tedavi edildiği ifade edilirken aynı ajansta görevli bir gazetecinin durumunun kritik olması nedeniyle Kırım'a gönderileceği belirtildi. - MOSKOVA