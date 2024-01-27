Rus Belediye Başkanı'ndan nüfus artışı için sıradışı çağrı: 'Kadınlara Sessizce Yaklaşıp Onları Gebe Bırakın'

Rusya'nın güneyindeki Nevinnomyssk şehrinin Putin yanlısı belediye başkanı, ülkenin nüfusundaki azalmayı durdurmak için erkeklere kadınlara "sessizce yaklaşıp" onları gebe bırakma çağrısında bulundu.

Mikhail Minenkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu Rusya'nın nüfusundaki korkunç düşüşe karşıdespotça bir çözüm buldu. 46 yaşındaki belediye başkanı, 117.500 kişilik bir nüfusa sahip olan Nevinnomyssk şehrine hitaben "erkeklere çağrısı"nda, kadınlara "sessizce yaklaşmalarını" söyledi.

Minenkov şunları söyledi: "Kadınınıza bu gece sessizce yaklaşın ve tam olarak dokuz ay sonra, yani 2024'ün sonunda, 700 değil, 10.000 kişiyi doğurun."

"Kalan 10.000'ini gelecek yıl yapın. Böylece, sevgili dostlarımız, şehrimizin anaokullarında 3.020 çocuk değil, daha fazlası olacak.

"Saf veya gülünç gelebilir ama harekete geçmeli…"

Putin tarafından Çeçenya'daki savaş çabaları için Rusya'nın Kahramanı olarak onurlandırılan belediye başkanı, bu nüfusu yeniden inşa etmenin tek yolunun, kısmen Putin'in savaşı nedeniyle düşen nüfusu yeniden inşa etmenin tek yolunun bu olduğunu iddia etti.

Son iki yılda 300.000'den fazla Rus öldü veya sakatlandı.

"Gece uyumayın, yemeyin, içmeyin," diye ekledi.

71 yaşındaki Putin, bu hafta öğrencilere erken yaşta çocuk sahibi olmaya ve en az üç çocuğa sahip olmaya başlamalarını söyledi, bu da anavatanlarına karşı görevleri olduğu anlamına geliyor.

"İnsanların ve nüfusun büyümesini sağlamak için bir ailenin üç çocuğa ihtiyacı olduğu en az gereklidir," diye talep etti.

"Ve bunun gerçekleşmesi için aile erken [ebeveynler hala gençken] doğmalıdır."

İki parmağını kaldırarak, iki çocuğun yeterli olmadığını söyledi.