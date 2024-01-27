Üye Girişi
Haberler

Rus Belediye Başkanı'ndan nüfus artışı için sıradışı çağrı: 'Kadınlara Sessizce Yaklaşıp Onları Gebe Bırakın'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Rusya'nın Nevinnomyssk şehrinin belediye başkanı Mikhail Minenkov, ülkenin nüfus azalmasını durdurmak için erkeklere kadınlara 'sessizce yaklaşma ve onları gebe bırakma' çağrısında bulundu. Minenkov, Ukrayna'nın işgali sonucu nüfusun düştüğü Rusya'da bu yöntemle nüfusun yeniden inşa edilebileceğini iddia etti. Ayrıca, Rusya lideri Putin de erken yaşta çocuk sahibi olma ve en az üç çocuk yapma çağrısı yaptı.

Rusya'nın güneyindeki Nevinnomyssk şehrinin Putin yanlısı belediye başkanı, ülkenin nüfusundaki azalmayı durdurmak için erkeklere kadınlara "sessizce yaklaşıp" onları gebe bırakma çağrısında bulundu.

Mikhail Minenkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu Rusya'nın nüfusundaki korkunç düşüşe karşıdespotça bir çözüm buldu. 46 yaşındaki belediye başkanı, 117.500 kişilik bir nüfusa sahip olan Nevinnomyssk şehrine hitaben "erkeklere çağrısı"nda, kadınlara "sessizce yaklaşmalarını" söyledi.

Minenkov şunları söyledi: "Kadınınıza bu gece sessizce yaklaşın ve tam olarak dokuz ay sonra, yani 2024'ün sonunda, 700 değil, 10.000 kişiyi doğurun."

"Kalan 10.000'ini gelecek yıl yapın. Böylece, sevgili dostlarımız, şehrimizin anaokullarında 3.020 çocuk değil, daha fazlası olacak.

"Saf veya gülünç gelebilir ama harekete geçmeli…"

Putin tarafından Çeçenya'daki savaş çabaları için Rusya'nın Kahramanı olarak onurlandırılan belediye başkanı, bu nüfusu yeniden inşa etmenin tek yolunun, kısmen Putin'in savaşı nedeniyle düşen nüfusu yeniden inşa etmenin tek yolunun bu olduğunu iddia etti.

Son iki yılda 300.000'den fazla Rus öldü veya sakatlandı.

"Gece uyumayın, yemeyin, içmeyin," diye ekledi.

71 yaşındaki Putin, bu hafta öğrencilere erken yaşta çocuk sahibi olmaya ve en az üç çocuğa sahip olmaya başlamalarını söyledi, bu da anavatanlarına karşı görevleri olduğu anlamına geliyor.

"İnsanların ve nüfusun büyümesini sağlamak için bir ailenin üç çocuğa ihtiyacı olduğu en az gereklidir," diye talep etti.

"Ve bunun gerçekleşmesi için aile erken [ebeveynler hala gençken] doğmalıdır."

İki parmağını kaldırarak, iki çocuğun yeterli olmadığını söyledi.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

Rusya Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kimdir? Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin kaç yaşında, nereli? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kimdir? Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kimdir? Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar kaç yaşında, nereli? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir? Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında, nereli? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Urla Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Urla adayı kim? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Torbalı adayı kim? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Selçuk adayı kim? AK Parti Seferihisar Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Seferihisar adayı kim? AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti İzmir Ödemiş adayı kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title