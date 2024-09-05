Rus askerinin feci ölümü! Eline aldığı drone saniyeler içinde infilak etti

Rusya- Ukrayna savaşında gerginlik artarak devam ederken, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişi sonrası cephe savaşları da yeniden başladı.

KISA BİR SÜRE İÇİNDE İNFİLAK ETTİ

Cepheden servis edilen bir görüntü savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna ordusunun üzerinde uçurduğu FPV Drone'unu eline alıp koşmaya başlayan bir Rus askerinin elindeki drone kısa bir süre sonra infilak etti.

GÖRÜNTÜLERİ UKRAYNA ORDUSU YAYINLADI

Rus askeri patlamanın etkisiyle saniyeler içinde hayatını kaybederken, dehşet anları Ukrayna ordusu tarafından yayınlandı.