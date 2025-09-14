Haberler

Rubio'dan Hamas Açıklaması: Barış İçin Var Olması Mümkün Değil

Rubio'dan Hamas Açıklaması: Barış İçin Var Olması Mümkün Değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs'e ziyareti öncesinde Hamas'ın varlığının barış için sürdürülemez olduğunu belirtti. Rubio, rehinelerin geri dönüşü ve insani yardım konularına odaklanacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bölgede barış hedefleniyorsa Hamas'ın varlığını sürdürmesi mümkün değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kudüs'e gidiyorum. Odak noktam, rehinelerin geri dönüşünü sağlamak, insani yardımın sivillere ulaşması için yollar bulmak ve Hamas'ın oluşturduğu tehdidi ele almak olacak. Bölgede barış hedefleniyorsa Hamas'ın varlığını sürdürmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rubio, ABD ve Başkan Donald Trump'ın İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırılardan memnun olmadığını yineledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Genç kadın, nişanlısını böyle bıçakladı: Dehşet anları saniye saniye kamerada

Görüntü İzmir'den! Kamera tüm olan biteni anbean kaydetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

Tartışma bir anda kana bulandı! Baba ve 14 yaşındaki kızı vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.