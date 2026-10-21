Romanya'da Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet 280 evet oyuyla güvenoyu aldı

Romanya'da Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet 280 evet oyuyla güvenoyu aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet, parlamentoda yapılan oylamada 280 evet ve 58 hayır oyu alarak güvenoyunu kazandı. Güvenoyunun ardından Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabine yemin ederek göreve başladı.
ROMANYA'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.
Romanya basını, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentoda yapılan oylamada 280 'evet', 58 'hayır' oyu aldığını duyurdu. Güvenoyunu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabinenin yemin ederek görevine başladığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı