Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Romanya'da Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet 280 evet oyuyla güvenoyu aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya'da Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet 280 evet oyuyla güvenoyu aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet, parlamentoda yapılan oylamada 280 evet ve 58 hayır oyu alarak güvenoyunu kazandı. Güvenoyunun ardından Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabine yemin ederek göreve başladı.

ROMANYA'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.

Romanya basını, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentoda yapılan oylamada 280 'evet', 58 'hayır' oyu aldığını duyurdu. Güvenoyunu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabinenin yemin ederek görevine başladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 179 sitede yayınlandı.
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik

Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde otururken kabusu yaşadı

Evinde otururken kabusu yaşadı
Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Eşi işe gittikten sonra korkunç halde bulundu
SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu

SPK'dan kritik karar! 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic: Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz

Avrupalı eski liderden korkutan sözler: Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz
10 gün önce kendini asan genç kurtarılamadı

Kendini asmıştı! 10 gün sonra hayatını kaybetti
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş