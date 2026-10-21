Romanya'da Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümet 280 evet oyuyla güvenoyu aldı

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ROMANYA'da Luca Niculescu başbakanlığındaki yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.

Romanya basını, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümetin parlamentoda yapılan oylamada 280 'evet', 58 'hayır' oyu aldığını duyurdu. Güvenoyunu alan Başbakan Niculescu ve 18 bakandan oluşan yeni kabinenin yemin ederek görevine başladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı