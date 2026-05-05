Haberler

Romanya'da Hükümet Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya’da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan gensoru oylamasında düşürüldü.

(ANKARA) – Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan gensoru oylamasında düşürüldü.

Romanya Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamada, oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru lehinde oy kullandı. Böylece hükümet, Meclis çoğunluğunun desteğini kaybetti.

Ülkenin en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve PACE-Öncelik Romanya tarafından sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Başbakan Bolojan'ın oylama sırasında Genel Kurul salonunda bulunmadığı belirtildi.

"Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarının hileli satışını öngören 'Bolojan Planı'nın durdurulması" başlığıyla hazırlanan önerge, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik sert eleştiriler içerdi."

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, sonuçtan bağımsız olarak ülkenin Batı yanlısı çizgisini sürdüreceğini ifade etti.

Bolojan hükümeti, Haziran 2025'te parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Ancak Sosyal Demokrat Parti (PSD)'nin 20 Nisan'da siyasi desteğini çekmesi ve ardından 7 bakanın istifa etmesi hükümeti zayıflatmış, Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ile birlikte hazırlanan gensoru sürecini hızlandırmıştı.

Kaynak: ANKA
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi! Anne ve baba katılamadı
2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti