Romanya'da Çocuk Bayramı ve Türkçe Bayramı Birleştirildi

Romanya Parlamentosunun bahçesinde düzenlenen çocuk şenliğinde birçok etkinlik yapıldı. YEE'nin standında Türkçe kursu atölyesi ve Türkçe bilgi yarışmaları düzenlendi. Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, çocuklara hediye çantalarını verdi.

Romanya'da 1 Haziran Çocuk Bayramı ve 5 Haziran Türkçe Bayramı birleştirilerek çocuk şenliği düzenlendi.

Romanya Parlamentosunun bahçesinde organize edilen ve halka açık olan şenlikte spor ve eğlence faaliyetleri, askeri kostüm ve teçhizat sergisi, uçuş simülatörü, sanal kulaklıklar, paraşüt ile atlama, eskrim, satranç, masa tenisi, robotik, mini futbol ve tiyatro gösterimleri gibi birçok etkinlik yapıldı.

Şenlik kapsamında kurulan YEE'nin standında çocuklar için örnek Türkçe kursu atölyesi ve Türkçe bilgi yarışmaları düzenlenirken çocuklar ebru sanatı atölyesiyle kendi eserlerini yapma imkanı buldu.

YEE'nin standını ziyaret eden Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Yunus Emre Enstitüsünce ve sponsorların desteğiyle hazırlanan hediye çantalarını çocuklara verdi.

Düzenlenen etkinlikten dolayı yetkilileri tebrik eden Altan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Romanya'nın Köstence şehrinde Poiana Basmelor Oyun Parkı'nda düzenlenen etkinlikte YEE, Uçurtma Festivali düzenledi. Çocuklar, kendilerine hediye edilen uçurtmaları anne ve babalarının yardımıyla uçurarak gökyüzünü renklendirdi.