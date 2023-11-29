Rabat'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Programı Düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle program düzenlendi.

Filistin'in Rabat Büyükelçiliği tarafından Fas Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Büyükelçi Cemal eş-Şubki, Birleşmiş Milletler (BM) Fas Ofisi Basın Bürosu Müdürü Fethi Debabi, Fas'taki Filistin Mücadelesini Destekleme Cemiyeti Başkan Yardımcısı Abdulhafız Veluluh'un yanı sıra diplomatlar, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve Fas vatandaşları katıldı.

Program salonunun girişinde, katılımcıları İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı büyük bir pankart karşıladı.

Filistin'in Rabat Büyükelçisi Şubki, programda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun İsrail'in saldırıları karşısında bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ve "Gazze'nin de dahil olduğu başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının aciliyetini" vurguladı.

BM Fas Ofisi Basın Bürosu Müdürü Debabi, programda BM Genel Sekreteri Andonio Guterres'in mesajını okudu.

Programa katılan siyasi parti temsilcileri de, konuşmalarında Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletine desteklerini ifade ettiler.

Program için hazırlanan sinevizyon gösteriminde Gazze Şeridi'nin İsrail saldırılarından önce ve sonraki görüntülerine yer verilerek, facianın boyutu gözler önüne serildi.