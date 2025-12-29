Haberler

Kremlin: Putin ve Trump bir telefon görüşmesi daha yapacak

Kremlin: Putin ve Trump bir telefon görüşmesi daha yapacak
Güncelleme:
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda barış müzakereleri ile ilgili yeni bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

KREMLİN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda barış müzakereleri ile ilgili bir telefon görüşmesi daha yapacağını bildirdi.

