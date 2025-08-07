Putin ve Trump Arasında Görüşme Anlaşması

Rusya ve ABD'nin liderleri Vladimir Putin ve Donald Trump, önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmak üzere anlaşmaya vardıklarını açıkladılar. Görüşmenin detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin düzenlenmesi yönünde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki tarafın toplantının detayları üzerinde çalışmaya başladığını belirtti. Uşakov, görüşmenin nerede gerçekleşeceği konusunda da uzlaşı sağlandığını, fakat lokasyonun daha sonra duyurulacağını kaydetti.

Putin ile Trump arasındaki görüşmenin tarihinin gelecek hafta olarak belirlendiğini vurgulayan Uşakov, hazırlıkların ne kadar süreceğini öngörmenin zor olduğunu aktardı.

