Putin ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'daki sivil kayıplar için taziyelerini iletti ve bölgedeki çatışmaların durması gerektiğini vurguladı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede Putin'in, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri, ülkenin askeri ve siyasi liderleri ile yaşanan sivil can kayıpları için taziyelerini ilettiği aktarıldı.

Rusya'nın düşmanlıkların derhal durdurulması, İran ve Orta Doğu'daki sorunların çözümünde güç kullanımının reddedilmesi ve hızlıca diplomatik çözüm yollarına dönülmesi yönündeki temel tutumunu yineleyen Putin'in, bu bağlamda Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin liderleriyle de sürekli temas halinde olduğunu belirttiği kaydedildi.

Pezeşkiyan'ın ise ülkelerinin egemenliğini ve bağımsızlığını savunan İran halkıyla gösterdiği dayanışmadan dolayı Rusya'ya teşekkür ettiği ifade edildi. Pezeşkiyan'ın sahadaki çatışmaların son durumuna ilişkin Putin'e ayrıntılı bilgi verdiği ve tarafların çeşitli kanallar üzerinden temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

