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Putin ve BAE Devlet Başkanı Kremlin'de Görüşme Gerçekleştirdi

Putin ve BAE Devlet Başkanı Kremlin'de Görüşme Gerçekleştirdi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan ile resmi bir görüşme yaptı. İki lider, ticaret hacminin son 3 yılda 3 kat arttığını ve çok kutuplu bir dünyanın inşasında işbirliklerini vurguladılar.

RUSYA Devlet Başkanı Putin, BAE'li mevkidaşı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı Kremlin'de kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed el Nahyan, dün akşam yaptıkları gayriresmi görüşmenin ardından bugün Kremlin Sarayı'nda resmi görüşme için yeniden bir araya geldi.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 3 yılda 3 kat arttığının söyledi.

El Nahyan ise çok kutuplu dünyanın inşasında Rusya'yı desteklediğini vurgulayarak, BAE'nin tüm ülkelerin gelişeceği çok kutuplu dünyanın kurulmasından yana olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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