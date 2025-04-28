Putin, Ukrayna'da Geçici Ateşkes İlan Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta geçici bir ateşkes ilan etti.

Kremlin, ateşkesin 8 Mayıs sabahından 11 Mayıs'a kadar süreceğini açıkladı. Bu tarihler, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişini anma törenleriyle aynı günlere denk geliyor.

Yapılan açıklamada, Putin'in ateşkesi "insani gerekçelerle" ilan ettiği belirtildi.

Ukrayna Moskova'nın ateşkes kararına ilişkin henüz bir yanıt vermedi.

Kremlin benzer bir iradeyi Kiev yönetiminden de beklediğini belirttiği açıklamasında, " Ukrayna tarafının ateşkesi ihlal etmesi durumunda, Rus Silahlı Kuvvetleri uygun ve etkili bir karşılık verecektir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, " Rusya, Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik koşulsuz barış görüşmelerine ve uluslararası ortaklarla yapıcı etkileşime bir kez daha hazır olduğunu beyan eder" denildi.

Kremlin, Paskalya Bayramı'nda da benzer şekilde 30 saatlik bir ateşkes ilan etmişti. Her iki taraf da çatışmalarda bir azalma yaşandığını belirtmiş ancak yüzlerce ihlal suçlamasında bulunmuşlardı.

Son açıklama, ABD'nin "çok kritik" olarak tanımladığı Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin sürdüğü bir haftada geldi.

Washington, iki taraf arasında bir anlaşma sağlamaya çalışıyor ancak Trump yönetimi ilerleme sağlanmazsa arabuluculuktan çekileceğini ifade ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Papa Francesco'nun cenaze töreni öncesinde .

Trump, Zelenskiy'nin bir barış anlaşmasının parçası olarak Kırım'ı Rusya'ya bırakmayı kabul edebileceği izleniminde olduğunu söyledi.

Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik topyekun bir saldırı başlattı ve şu anda 2014'te ilhak ettiği güneydeki Kırım Yarımadası da dahil olmak üzere Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini kontrol ediyor.

2022'den bu yana, çoğunluğu asker yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı tahmin ediliyor.