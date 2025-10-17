Putin, Trump ile Görüşmesinin Ardından Güvenlik Konseyi'ni Topladı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Güvenlik Konseyi'ni topladığını belirtti. Uşakov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan hemen sonra Kremlin'de Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini topladı ve Amerikan mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verdi" ifadelerini kullandı.