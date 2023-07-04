Putin: Rusya istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın istikrarlı bir şekilde geliştiğini ve Rus halkının hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda olduğunu belirtti. Ayrıca Putin, dünya genelindeki ekonomik durumu ve Rusya'nın karşılaştığı meydan okumaları değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Dünya genelindeki ekonomik durumu, Rusya'nın karşılaştığı meydan okumalar ve savaşı da değerlendiren Putin, Rus halkının hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda olduğunu vurguladı. Putin, "Uzun bir süredir, komşumuz Ukrayna'dan fiilen düşman bir devlet yaratma projesi uygulanıyor. Sekiz yıl boyunca Ukrayna'ya silah pompaladılar, Donbass'taki sivil halka yönelik saldırılara göz yumdular ve neo-Nazi ideolojisini yerleştirmek için mümkün olan her yolu denediler. Mevcut durumda ülkemiz istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Rus halkı daha önce hiç olmadığı kadar kenetlenmiş durumda. Anavatanın kaderi için dayanışma ve yüksek sorumluluk, Rus siyasi çevreleri ve tüm toplum tarafından silahlı isyan girişimine karşı birleşik bir cephe olarak ortaya çıkarak açıkça gösterilmiştir" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katıldı. Toplantı videokonferans yoluyla düzenlendi.