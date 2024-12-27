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Putin'in süper füzesine karşı Almanya'nın eli kolu bağlı

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Almanya'da ortaya çıkan gizli bir rapor adeta ülkeyi sarstı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli rapor, Rusya'nın yeni füze tehdidine karşı savunmasız olunduğunu belgeledi.

Almanya'da Dışişleri Bakanlığı'na ait gizli bir rapor ortaya çıktı.

"OREŞNİK'E KARŞI SAVUNMASIZIZ"

Raporda Berlin'in, Rusya'nın seri üretimine başlanacağını duyurduğu"Oreşnik" adlı hipersonik füzelere karşı herhangi bir savunmaya sahip olmadığına dikkat çekildi.

PATRİOT DA YETERSİZ KALABİLİR

Bild'de yer alan habere göre, ABD yapımı hava savunma sistemi Patriot da Oreşnik süpersonik füzelerine karşı yetersiz kalabilir.

İSRAİL'DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ALINACAK

Gizli belgede, bu tür füzelerle yapılacak bir hava savunma sistemi müdahalenin başarısının "şanslı bir atışa" bağlı olacağına ilişkin endişeler ifade edildi. Raporlarda Almanya'nın savunma açığını kapatmak amacıyla İsrail'den 'Arrow' füze savunma sistemini almayı düşündüğü de yer aldı.

PUTİN TEHDİT ETMİŞTİ

Son olarak Almanya'ya yönelik tehditlerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a yerleştirilen 'Oreşnik' füzelerini Berlin'e çok daha yakın bir noktaya konumlandırma kararı alabileceğini söylemişti.

Putin'in süper füzesine karşı Almanya'nın eli kolu bağlı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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