Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Kilise liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna savaşıyla ilgili kullandığı dini söylemler nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Putin'in savaşı "kutsal bir görev" olarak nitelemesi ve Rus askerlerini "Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar" şeklinde tanımlamasının ardından bazı din adamları, Rus liderin bu ifadelerinin mesiyanik bir dil taşıdığını belirterek onu "Deccal"e benzetti.

"TANRI'NIN EMRİYLE HAREKET EDEN SAVAŞÇILAR" BENZETMESİ

Putin, Ortodoks Noel'i dolayısıyla çarşamba günü yaptığı konuşmada, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini "Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar" olarak nitelendirdi. Rus liderin bu sözleri, dini mesajlarla savaşı meşrulaştırmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

"DECCALİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Putin'in kendisini kurtarıcı gibi konumlandırmasına da tepki gösteren Ukrayna Ortodoks Kilisesi Rahibi Peder Myroslav Pushkaruk, Rus lider için, "Bu söylemler bir kurtarıcıdan çok Deccal'i çağrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kilise temsilcileri, dini inançların savaş gerekçesi olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Putin'in açıklamalarının hem dini hem de ahlaki açıdan ciddi bir sapma içerdiğini savundu.