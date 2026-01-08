Haberler

Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını 'kutsal bir görev' olarak nitelendirmesi ve Rus askerlerini 'Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar' şeklinde tanımlaması, kilise liderlerinden tepki aldı. Din adamları, Putin'in bu ifadelerinin mesiyanik bir dil taşıdığını belirtti ve onu 'Deccal'e benzetti.

  • Kilise liderleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna savaşıyla ilgili kullandığı dini söylemler nedeniyle hedef aldı.
  • Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini 'Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar' olarak nitelendirdi.
  • Ukrayna Ortodoks Kilisesi Rahibi Peder Myroslav Pushkaruk, Putin'in söylemlerinin Deccal'i çağrıştırdığını belirtti.

"TANRI'NIN EMRİYLE HAREKET EDEN SAVAŞÇILAR" BENZETMESİ

Putin, Ortodoks Noel'i dolayısıyla çarşamba günü yaptığı konuşmada, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini "Tanrı'nın emriyle hareket eden savaşçılar" olarak nitelendirdi. Rus liderin bu sözleri, dini mesajlarla savaşı meşrulaştırmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

"DECCALİ ÇAĞRIŞTIRIYOR"

Putin'in kendisini kurtarıcı gibi konumlandırmasına da tepki gösteren Ukrayna Ortodoks Kilisesi Rahibi Peder Myroslav Pushkaruk, Rus lider için, "Bu söylemler bir kurtarıcıdan çok Deccal'i çağrıştırıyor" ifadelerini kullandı.

Kilise temsilcileri, dini inançların savaş gerekçesi olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgularken, Putin'in açıklamalarının hem dini hem de ahlaki açıdan ciddi bir sapma içerdiğini savundu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
