Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
Kremlin, Vladimir Putin'in Dünya Kadınlar Günü mesajının düzenlenmemiş bir versiyonunu yanlışlıkla yayımladı; görüntülerde Putin'in yaklaşık 30 saniye öksürdüğü ve kaydı yeniden almak istediği anlar yer aldı.

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dünya Kadınlar Günü konuşmasının düzenlenmemiş bir bölümü yanlışlıkla yayımlandı.
  • Yayımlanan görüntülerde Putin'in konuşma sırasında yaklaşık 30 saniye boyunca öksürdüğü ve kaydın yeniden alınmasını istediği görüldü.
  • Kremlin'in konuşmanın düzenlenmiş versiyonunu yayımlaması planlanırken, hatalı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı konuşmanın düzenlenmemiş bir bölümü yanlışlıkla yayımlandı. Kremlin'in paylaşması gereken düzenlenmiş versiyon yerine ham görüntülerin yayınlanması dikkat çekti.

30 SANİYE BOYUNCA ÖKSÜRDÜ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Putin'in konuşma sırasında yaklaşık 30 saniye boyunca öksürdüğü ve ardından kaydın yeniden alınmasını istediği anlar yer aldı. Görüntüde Putin'in çekimi durdurarak konuşmanın o bölümünün tekrar kaydedilmesini talep ettiği görüldü.

İNTERNETE DÜŞEN VİDEO GÜNDEM OLDU

Normalde Kremlin'in konuşmanın düzenlenmiş ve nihai halini yayımlaması planlanıyordu. Ancak hatalı şekilde paylaşılan görüntülerde konuşmanın kurgu yapılmamış kısmının da yer alması kısa sürede gündem oldu.

Olayın ardından söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Kremlin'in paylaşım sürecinde yaşanan hataya ilişkin resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Erdem Aksoy
