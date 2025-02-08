Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliğiyle bilinen ülkenin ünlü şarkıcılarından Vadim Stroykin'in ölümüyle sarsıldı. Ukrayna ordusuna bağış yapmakla suçlanan ve daha önce defalarca Putin'e küfreden StRoykin, polis baskını sırasında şüpheli şekilde öldü.

ÜNLÜ MÜZİSYENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

58 yaşındaki Stroykin, St. Petersburg'da polis baskın yaptığı esnada 10. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Yetkililer, Stroykin'in ölümünün araştırıldığını belirtti.

PUTİN'E HAKARET ETMİŞTİ

Stroykin 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bu aptal [Putin] hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti" demişti. Bir başka paylaşımında ise Stroykin, "Onun ölmesini istemiyorum; Onun yargılanıp hapse atıldığını görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.