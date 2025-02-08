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Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daha önce küfreden Rus şarkıcı Vadim Stroykin, polis baskını esnasında 10. kattaki evinin camından düşerek yaşamını yitirdi.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalifliğiyle bilinen ülkenin ünlü şarkıcılarından Vadim Stroykin'in ölümüyle sarsıldı. Ukrayna ordusuna bağış yapmakla suçlanan ve daha önce defalarca Putin'e küfreden StRoykin, polis baskını sırasında şüpheli şekilde öldü.

ÜNLÜ MÜZİSYENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

58 yaşındaki Stroykin, St. Petersburg'da polis baskın yaptığı esnada 10. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Yetkililer, Stroykin'in ölümünün araştırıldığını belirtti.

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

PUTİN'E HAKARET ETMİŞTİ

Stroykin 2022 yılında yaptığı bir paylaşımda, "Bu aptal [Putin] hem kendi halkına hem de kardeş millete savaş ilan etti" demişti. Bir başka paylaşımında ise Stroykin, "Onun ölmesini istemiyorum; Onun yargılanıp hapse atıldığını görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat saritas:

bizim sözde sanatçılara örnek olsun buna adalet derim

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Haber Yorumlarıhalil dikici:

Aşagı atmışlardır

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