Putin'den Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması

Putin'den Azerbaycan'a Bağımsızlık Günü Kutlaması
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir kutlama mesajı gönderdi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Azerbaycan Bağımsızlık Günü' dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mesajla kutladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Putin, Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, Cumhurbaşkanı Aliyev'e ithafen, "Ülkeniz, sosyoekonomik kalkınmada istikrarlı bir ilerleme kaydetmekte ve dünya genelinde giderek daha fazla saygı görmektedir. Rusya ve Azerbaycan dostane ve müttefik ilişkiler paylaşmaktadır. Birlikte çalışarak, yapıcı ikili iş birliğimizi ve uluslararası alandaki ortaklık bağlarımızı daha da güçlendirebileceğimize inanıyorum. Bu, halklarımızın çıkarlarına tamamen uygundur ve Güney Kafkasya ile Hazar Bölgesi'nde güvenliğin ve istikrarın pekiştirilmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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